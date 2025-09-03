Спека до +32, сухо та сонячно: прогноз від Діденко на 4 вересня

У четвер, 4 вересня, в Україні очікується суха та сонячна погода, а у деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +32 градусів.

Про це у своєму прогнозі повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Жовта лінія з колючками на карті нижче — це так звана лінія сходження, або лінія нестійкості. Це така вузька зона, де сходяться повітряні потоки, провокують конвергенцію , через що виникає, активізується конвекція і, як наслідок, у цій зоні з'являються активні дощі, навіть зливи та грози", — написала синоптикиня.

Зокрема, через цю метеорологічну особливість завтра у західних областях можливі грозові дощі, а на решті території України пануватиме суха та сонячна погода. Протягом дня температура повітря очікується +24+29 градусів, на заході та півдні прогріє аж до +32 градусів.

У Києві 4 вересня передбачається суха сонячна погода з температурою повітря +26 градусів. Дощ у столиці прогнозують не раніше понеділка, 8 вересня.