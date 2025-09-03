До Києва прибула місія МВФ

До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка працюватиме в Україні протягом наступного тижня.

Про це повідомив заступник виконавчого директора від України Владислав Рашкован.

"Приїхали до Києва з командою МВФ пізно ввечері, і ранок трошки провели в бомбосховищі. Готові до роботи. Багато зустрічей заплановано", — зазначив він.

За його словами, місія працюватиме в Україні протягом наступних 7-8 днів.

Напередодні в інтерв'ю Інтерфакс Україна перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук повідомив, що Україна може отримати нову програму з Міжнародним валютним фондом, яка матиме довший горизонт і стане логічним продовженням чинної.

За словами Ніколайчука, поточний перегляд чинної програми ускладнюється через високі безпекові ризики та великі оборонні витрати наступного року.

"Власне, потенційна нова програма, яка матиме довший горизонт планування, має набагато більше шансів відповідати всім внутрішнім параметрам Міжнародного валютного фонду", - пояснив він.

Він наголосив, що НБУ зараз працює над виконанням усіх умов поточної програми.

"Ця нова програма, як і раніше, має фокусуватися на забезпеченні макроекономічної й фінансової стабільності", — сказав Ніколайчук.

Крім того, вона дозволить консолідувати зусилля міжнародних партнерів для фінансування бюджету та значних оборонних витрат.

У перспективі наступних років програма матиме ще один ключовий акцент — створення умов для відновлення економіки з потужним євроінтеграційним фокусом.

"Зокрема, у фінансовому секторі мова йде про реалізацію амбітних планів щодо створення інфраструктури фінансових ринків, які мають забезпечити фундамент для економічного відновлення", сказав заступник голови НБУ.

29 травня Україна та МВФ узгодили восьмий перегляд програми розширеного фінансування.

Програма МВФ з Україною на 2023-2027 роки передбачає виділення Україні 15,6 млрд доларів від фонду та близько 150 млрд доларів від партнерів. Черговий перегляд запланований на грудень.