Сирія вперше експортувала нафту після скасування санкцій

Сирія вперше за кілька років експортувала 600 тисяч барелів важкої нафти після зняття західних санкцій, що трохи полегшило її економіку, постраждалу від війни.

Про це повідомляє Вloomberg.

Генеральний директор Сирійської компанії з транспортування нафти повідомив державному інформагентству Sana, що танкер Nissos Christiana вивіз партію нафти з порту Тартус на Середземному морі.

При цьому внутрішній ринок забезпечується завдяки роботі двох нафтопереробних заводів у Баніясі та Хомсі, які нині працюють на повну потужність.

У липні 2025 року року президент США Дональд Трамп офіційно скасував американські санкції проти Сирії, щоб підтримати новий уряд і стимулювати її економіку. За два місяці до цього всі залишкові економічні обмеження з країни зняв і Євросоюз.

Завдяки цьому сирійський уряд уже підписав угоди з низкою саудівських компаній щодо відновлення енергетичного сектору, а також домовився з дубайською логістичною компанією DP World Ltd. про інвестиції на суму 800 мільйонів доларів у розвиток порту Тартус та створення логістичних хабів у країні.

Новий президент Сирії Ахмед Аль-Шараа наразі активно шукає підтримки у партнерів із Перської затоки. Ключовими союзниками виступають Саудівська Аравія, Катар та Об’єднані Арабські Емірати.

Додатковим ресурсом для економіки могли б стати газові та нафтові родовища на північному сході Сирії, однак вони досі перебувають під контролем курдських сил.

У березні Шараа підписав угоду з командувачем Сирійських демократичних сил Мазлумом Абді про інтеграцію курдських підрозділів до державних інституцій і передачу контрольованих ними енергоресурсів у руки уряду.

Втім, останні місяці позначилися зростанням напруженості між сторонами, що ставить під сумнів виконання домовленостей до кінця року.

Що відомо про повалення режиму Асада в Сирії

Сирійські повстанці зранку 8 грудня 2024 року оголосили про звільнення Дамаска. Президент країни Башар Асад покинув столицю. Reuters, посилаючись на дані сервісу Flightradar24, а також на двох неназваних співрозмовників у Сирії повідомляло, що літак Асада міг зазнати трощі. Однак агентству не вдалося підтвердити, що на борту міг бути Башар Асад.

Прем'єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом, та вживати будь-яких заходів щодо передачі влади.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у результаті переговорів з низкою сирійських повстанців Башар Асад вирішив передати владу "мирним шляхом" та покинув країну.

Увечері 8 грудня російські державні ЗМІ повідомили з посиланням на джерела про те, що Асад, який залишив Сирію після взяття повстанцями Дамаска та інших великих міст, прибув до Росії, де отримав притулок — це рішення ухвалене Володимиром Путіним.

10 грудня 2024 року стало відомо, що тимчасовим прем'єр-міністром перехідного уряду Сирії до 1 березня 2025 року призначений Мохаммед аль-Башира, який очолював так званий "уряд порятунку" повстанців. Його вважають близьким соратником лідера "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммеда аль-Джолані.

Ахмед аль-Шараа (відомий також під ім'ям Абу Мухаммад аль-Джолані) був лідером угрупування ісламізму "Хайят Тахрір аш-Шам", що виступало проти режиму Башара Асада в Сирії. 29 січня 2025 року його оголосили президентом Сирії у перехідний час.