У Судані понад 1 000 людей загинули внаслідок зсуву ґрунту

Понад тисячу людей загинули в результаті масштабного зсуву ґрунту, що зруйнував село в районі гір Марра на заході Судану в Африці.

Про це повідомила Армія визволення Судану, пише Reuters.

Зсув стався 31 серпня після кількох днів сильних дощів. За даними організації, вижила лише одна людина. У заяві зазначається, що село було повністю зрівняне із землею.

Армія визволення Судану, яка контролює територію в регіоні Дарфур, закликала ООН та міжнародні гуманітарні організації допомогти в пошуку та евакуації тіл загиблих — чоловіків, жінок і дітей.

Багато жителів цього району раніше втекли від війни між суданською армією та парамілітарним угрупованням Сил швидкої підтримки (RSF) у Північному Дарфурі. У горах Марра вони шукали притулок, але там бракує їжі та медикаментів.

Як пише видання, дворічна громадянська війна в Судані призвела до того, що понад половина населення країни опинилася на межі голоду, а мільйони людей були змушені залишити свої домівки. Столиця Північного Дарфуру, місто Ель-Фашир, нині перебуває під обстрілами.