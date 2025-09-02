МАГАТЕ виявило сліди урану в Сирії

Ядерний наглядовий орган ООН виявив сліди урану в Сирії під час розслідування будівлі, яку Ізраїль знищив у 2007 році й яку агентство вже давно вважає ймовірним незадекларованим ядерним реактором.

Про це йдеться у звіті для країн-членів, опублікованому в понеділок, пише Reuters.

Уряд скинутого нині сирійського лідера Башара Асада заявляв, що об’єкт у Дейр-ез-Зорі, де знаходилася будівля, був звичайною військовою базою.

Міжнародне агентство з атомної енергії ще у 2011 році дійшло висновку, що ця будівля "дуже ймовірно" була реактором, збудованим таємно, який Дамаск мав задекларувати.

З того часу агентство намагається отримати остаточний висновок і в межах поновлених зусиль минулого року змогло взяти екологічні зразки у трьох неназваних місцях, "які нібито були функціонально пов’язані" з Дейр-ез-Зором, йдеться у конфіденційному звіті, з яким ознайомився Reuters.

МАГАТЕ виявило "значну кількість частинок природного урану у зразках, взятих в одному з трьох місць. Аналіз цих частинок показав, що уран має антропогенне походження, тобто був вироблений у результаті хімічної обробки".

Термін "природний" означає, що уран не був збагачений. Звіт не містить остаточного висновку про значення виявлених слідів.

"Чинна сирійська влада вказала, що не має жодної інформації, яка могла б пояснити наявність таких частинок урану", — йдеться у документі.

При цьому уряд, очолюваний ісламістами, у червні цього року знову надав МАГАТЕ доступ до відповідного об’єкта для відбору додаткових зразків.

На зустрічі того ж місяця між генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та президентом Сирії Ахмедом аш-Шара "Сирія погодилася співпрацювати з Агентством шляхом повної прозорості, щоб з’ясувати минулу ядерну діяльність країни".

Під час зустрічі Гроссі попросив допомогти у поверненні до самого Дейр-ез-Зора "впродовж найближчих місяців, щоб провести додатковий аналіз, отримати доступ до відповідної документації та поспілкуватися з тими, хто був причетний до минулої ядерної діяльності Сирії".

У звіті також зазначається, що МАГАТЕ досі планує відвідати Дейр-ез-Зор і оцінюватиме результати екологічних зразків, узятих в іншому місці.

"Після завершення цього процесу та оцінки результатів з’явиться можливість уточнити та врегулювати невирішені питання щодо гарантій, пов’язаних із минулою ядерною діяльністю Сирії, і закрити цю справу", — сказано в документі.