До жовтня у ЄС визначать дорожню карту для оборони з чіткими цілями та етапами.

Про це повідомила Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції за підсумками неформального засідання міністрів оборони ЄС у Копенгагені 29 серпня.

“Ми також можемо зробити більше для оборонної промисловості України, але те, чого вони дійсно навчаються на полі бою, може також перетворитися на силу Європи. І ми вже є найбільшим інвестором в оборонну промисловість України. Ми можемо допомогти Україні відкрити виробничі лінії тут, в Європі, і заохотити більші європейські інвестиції також в Україну”, — сказала Каллас.

За її словами, надалі буде більш тісне координування дій із “коаліцією охочих”.

“Міністри чітко заявили, що гарантії безпеки для України мають бути надійними та достовірними. Не можна допустити повторення 2022 року”, — сказала Каллас.

Говорячи про європейськи оборону, Каллас нагадала, що на червневому засіданні Європейської Ради лідери домовилися збільшити видатки на оборону та краще інвестувати разом.

“І сьогодні міністри оборони країн ЄС обговорили шляхи усунення найнагальніших прогалин у потенціалі. І головне – зробити це спільно, разом і більш ефективно”, — сказала Каллас.

За її словами, до жовтня, до засідання Європейської Ради, визначать провідні країни для кожного напрямку, а також дорожню карту для оборони з чіткими цілями та етапами.