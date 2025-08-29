Каллас розповіла, на яку суму у ЄС надали Україні військової допомоги

ЄС та держави-члени вже надали Україні військову допомогу на суму понад 63 мільярди євро з початку повномасштабної війни РФ в Україні, а в 2025 році – 25 мільярдів євро.

Про це повідомила Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції за підсумками неформального засідання міністрів оборони ЄС у Копенгагені.

Каллас також привітала те, що кілька держав-членів ЄС лише за останні дні взяли на себе нові зобов'язання.

“Допомога Україні рятує життя. Ми повинні продовжувати посилювати наші зусилля”, — сказала Каллас.

За її словами, Європейський фонд миру може надати фінансування для підтримки цих зусиль. Він може відшкодувати державам-членам витрати на зброю, придбану для України, в тому числі для підтримки ініціатив НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

“Тому подальше блокування Європейського фонду миру не є виправданим. Швидке вирішення цього питання є важливим для співпраці між Європою та Сполученими Штатами з метою підтримки України, і двосторонні питання не повинні блокувати надання допомоги”, — сказала Каллас.

Що таке Європейський фонд миру

Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року для фінансування всіх заходів спільної зовнішньої політики та політики безпеки, пов’язаних із військовими та оборонними питаннями. Щоб запобігати конфліктам, задля збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки та стабільності. Зокрема, Європейський фонд миру дозволяє ЄС фінансувати дії, спрямовані на зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС, а також регіональних і міжнародних організацій у військових і оборонних питаннях.

Фонд є позабюджетним інструментом і мав загальну фінансову межу в 5 мільярдів євро в цінах 2018 року на період 2021-2027 років. Існують річні межі, які коливаються від 420 мільйонів євро в 2021 році до 1,132 мільярда євро в 2027 році. Внески держав-членів визначаються на основі ключа розподілу валового національного доходу.

Завдяки фонду ЄС підтримує Збройні Сили України через послідовні пакети підтримки, а також багато інших країн, таких як: Мозамбік, Грузія, Республіка Молдова, Республіка Малі, Сомалі, Нігер, Боснія і Герцеговина, Ліван та Мавританія, а також військових компонентів операцій з підтримки миру під проводом Африки та багатонаціональних підрозділів, таких як Балканська медична оперативна група.

86% загальної фінансової стелі на 2021-2027 роки вже було виділено в 2022 році. Це зробило необхідним її збільшення.