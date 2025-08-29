США скасували безмитний ліміт для посилок

З 29 серпня у США припинила діяти пільга "de minimis", яка діяла з 1938 року та дозволяла безмитне ввезення іноземних посилок вартістю до 800 доларів. Це призвело до збільшення витрат та порушення ланцюгів постачання для компаній електронної комерції, малого бізнесу, що використовує онлайн-майданчики, та споживачів.

Про це пише Reuters.

Відтепер Агентство митної та прикордонної служби США (CBP) стягує звичайні ставки мита з усіх імпортованих посилок з усього світу, незалежно від їх вартості, країни походження чи способу транспортування.

Для іноземних поштових агентств на перехідний період до кінця 2025 року запроваджено спрощений варіант: фіксовані ставки від 80 до 200 доларів за посилку залежно від країни відправлення. З 2026 року всі відправлення підпадатимуть під повне мито "ad valorem".

Адміністрація Дональда Трампа обґрунтовує цей крок боротьбою з імпортом фентанілу та його прекурсорів до США.

"Скасування президентом Трампом смертельної лазівки "de minimis" врятує тисячі американських життів, обмеживши потік наркотиків та інших небезпечних заборонених предметів. Це постійна зміна", – заявив журналістам торговий радник Білого дому Пітер Наварро і додав, що будь-які спроби відновити винятки для країн-торговельних партнерів, яким довіряють, "були безрезультатними".

Звільнення від податку de minimis діяло з 1938 року, починаючи з 5 доларів США для імпорту подарунків, і було збільшено з 200 до 800 доларів США у 2015 році як засіб сприяння зростанню малого бізнесу на майданчиках електронної комерції.

Але прямі поставки з Китаю різко зросли після того, як президент Дональд Трамп підвищив тарифи на китайські товари протягом свого першого терміну, створивши нову бізнес-модель прямих поставок споживачам для компаній електронної комерції на кшталт Shein та Temu.

У Білому домі підрахували, що скасування пільги може принести до 10 млрд дол. на рік додаткових доходів у бюджет.

Митна та прикордонна служба США (CBP) підрахувала, що кількість посилок, які підпадали під звільнення від мита, зросла майже в десять разів: від 139 млн у 2015 році до 1,36 млрд у 2024-му, що становить близько 4 млн на день.

Фахівці прогнозують зростання цін на товари з онлайн-платформ, адже витрати на мито ляжуть на споживачів.

Водночас виробники в США, зокрема коаліція текстильних організацій назвала цей крок "історичною перемогою" для американського виробництва, оскільки вона закрила лазівку, яка дозволяла іноземним фірмам швидкої моди уникати тарифів та імпортувати одяг, а це скорочувало робочі місця в Америці.