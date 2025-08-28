В Україну повертається спека: 29 серпня буде сонячно та сухо, а температура повітря підніметься до +32. На вихідних очікується до +35 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Завтра в Україні буде сухо, сонячно та спекотно. Антициклон. Максимальна температура повітря становитиме +28+32 градуси. Надалі спека посилиться і вже впродовж суботи-неділі вона досягне +30+35 градусів, хіба що 31-го серпня у західних областях температура повітря знизиться до +24+27 градусів", — зазначила вона.

За словами Діденко, у Києві розпочалося "своєрідне бабине літо".

"Завтра без опадів і +28 градусів. Літо завершується і осінь розпочнеться спекотною погодою. Десь після 7-го вересня стане лагідніше!" — сказала синоптикиня.