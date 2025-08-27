Сухо і сонячно: якою буде погода в Україні 28 серпня

У четвер, 28 серпня, на переважній більшості території України буде суха і сонячна погода.

Про це у Telegram повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у більшості областей України протягом дня очікується +25 — +29 градусів, на півдні та заході місцями до +30, а на Сумщині та Чернігівщині стовпчики термометрів показуватимуть +20 — +23 градуси.

У Києві у четвер передбачається суха сонячна тепла погода з температурою повітря до близько +25 градусів.

Діденко прогнозує, що надалі в Україні стане ще тепліше, а впродовж п'ятниці, суботи та неділі, 29-31 серпня, практично повсюди очікується спека до +28 — +32 градусів, на півдні та сході в окремих районах до +32 — +34 градусів.

Синоптикиня додала, що послаблення спеки, орієнтовно, передбачається з 4 вересня, а на півдні з 7-8 числа першого місяця осені.