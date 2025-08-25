Перейти до основного змісту
ВАКС продовжив дію процесуальних обовʼязків міністру Чернишову
ВАКС продовжив дію процесуальних обовʼязків міністру Чернишову

Надія Собенко
Ліля Гончарук
Чернишов
Міністр нацєдності Олексій Чернишов на сасіданні ВАКС 25 серпня 2025 року. Суспільне Новини/Гончарук Ліля

Вищий антикорупційний суд на два місяці продовжив термін дії процесуальних обов'язків міністру національної єдності Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Прокурор просив продовжити покладені обовʼязки на Чернишова.

"Застава понад 120 млн, за нього внесли гроші. Ризики: ухилення від суду, вплив на свідків та експертів.... В нього наявний паспорт за час воєнного стану він виїжджав 10 разів. В нього є звʼязки у зв’язку з посадою та особисті, він зможе ухилятись від суду. Його мама живе у Франції, син навчається у Швейцарії. Також, минулого року він вказав не правильне місце проживання в декларації, він вказав, що живе в квартирі на Печерську. В ході слідства довідались, що проживає у передмісті Києва, в будинку понад 1000 кв. м", — сказав він.

Прокурор САП зазначила, що не варто пом'якшувати запобіжний захід, а продовжити строки покладених обов’язків, зокрема прибувати на вимогу слідчого, судді, не відлучатися за межі України, не спілкуватись із сторонами у справі, повідомляти про зміну місця проживання.

Адвокати своєю чергою заявили, що Чернишов не буде спілкуватися зі сторонами у справі.

"Не бачимо пересторог, щоб продовжити строки. Щодо пункту повідомляти про зміну проживання за межі України. Тут мається не виїжджати за межі України, а не за межі дому. Тут він не коректно сформульований", — сказав адвокат

Сам чернищов заявив, що не проти продовження терміну дії процесуальних обов'язків.

"На цьому етапі я не проти продовження обов’язків. Приховані автівки, це маячня. Щодо відрядженнь вони офіційні і погоджені, не треба робити запити в інші країни і ганьбити нас. Я приймаю продовження обов’язків, щоб досліджували. Я не проти", — сказав він.

Що відомо про справу, де фігурує Чернишов

13 червня 2025 року НАБУ і САП повідомили, що викрили масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави. Про підозру у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, зокрема, повідомили колишньому держсекретарю Мінрегіону, чинному члену правління НАК "Нафтогаз України", а також ексраднику міністра.

Медіа повідомляли, що йдеться про людей, повʼязаних із міністром Чернишовим.

"НАБУ в САП затримали двох соратників віцепремʼєра Чернишова Максима Горбатюка та Василя Володіна. Обидва працювали з Чернишовим у міністерстві. Обидва перейшли працювати у "Нафтогаз", коли компанію очолив Чернишов. Причому Горбатюка за інформацією джерел УП у правоохоронних органах було затримано при спробі виїзду з країни у відпустку", — написав тоді журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач.

Сам очільник Міністерства національної єдності тоді перебував у плановому відрядженні в країнах ЄС, повідомили у відомстві у відповідь на запит Суспільного.

22 червня міністр Олексій Чернишов заявив, що він повернувся із закордонного відрядження в Україну та з початку наступного тижня продовжить працювати в уряді.

23 червня він опублікував у Facebook допис, де зазначив, що прибув до НАБУ, аби "розібратися в ситуації".

Пізніше того ж дня НАБУ та САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Йому інкримінують корупційні злочини у 2020-2022 роках, коли він був головою Міністерства розвитку громад і територій. Після того його призначили керувати "Нафтогазом України", а наприкінці 2024-го він очолив Міннац'єдності, основним завданням якого є повернення українських біженців додому.

27 червня під час обрання запобіжного заходу Чернишов заявив, що не збирається подавати у відставку з посади очільника міннацєдності. Чернишов пояснив це тим, що у нього "багато роботи". Також він вважає, що у міністерства є досягнення, як прийняття закону про множинне громадянство. Олексій Чернишов — перший очільник новоствореного міністерства.

27 червня чинному голові Міннац'єдності суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 120 млн гривень, а також поклав на нього низку обов'язків, які діятимуть до 27 серпня:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива або суду;
  • повідомляти детектива або прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи місця роботи;
  • не відлучатися з території України без дозволу слідчого прокурора або суду;
  • утриматися від спілкування з іншими підозрюваними чи свідками.

У разі їх порушення заставу перекажуть у дохід держави. Водночас міністру тоді можуть обрати заставу в більшому розмірі або обрати інший запобіжний захід.

2 липня ВАКС прийняв рішення не відстороняти Олексія Чернишова від посади міністра національної єдності.

Пізніше 2 липня за Чернишова внесли заставу у повному обсязі, а саме 120 млн гривень. Заставу за міністра внесли його дружина Світлана, маркетингова директорка групи компаній DIM Дарія Бедя та ТОВ "Форавто тор".

