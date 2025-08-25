ВАКС продовжив дію процесуальних обовʼязків міністру Чернишову

Вищий антикорупційний суд на два місяці продовжив термін дії процесуальних обов'язків міністру національної єдності Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Прокурор просив продовжити покладені обовʼязки на Чернишова.

"Застава понад 120 млн, за нього внесли гроші. Ризики: ухилення від суду, вплив на свідків та експертів.... В нього наявний паспорт за час воєнного стану він виїжджав 10 разів. В нього є звʼязки у зв’язку з посадою та особисті, він зможе ухилятись від суду. Його мама живе у Франції, син навчається у Швейцарії. Також, минулого року він вказав не правильне місце проживання в декларації, він вказав, що живе в квартирі на Печерську. В ході слідства довідались, що проживає у передмісті Києва, в будинку понад 1000 кв. м", — сказав він.

Прокурор САП зазначила, що не варто пом'якшувати запобіжний захід, а продовжити строки покладених обов’язків, зокрема прибувати на вимогу слідчого, судді, не відлучатися за межі України, не спілкуватись із сторонами у справі, повідомляти про зміну місця проживання.

Адвокати своєю чергою заявили, що Чернишов не буде спілкуватися зі сторонами у справі.

"Не бачимо пересторог, щоб продовжити строки. Щодо пункту повідомляти про зміну проживання за межі України. Тут мається не виїжджати за межі України, а не за межі дому. Тут він не коректно сформульований", — сказав адвокат

Сам чернищов заявив, що не проти продовження терміну дії процесуальних обов'язків.

"На цьому етапі я не проти продовження обов’язків. Приховані автівки, це маячня. Щодо відрядженнь вони офіційні і погоджені, не треба робити запити в інші країни і ганьбити нас. Я приймаю продовження обов’язків, щоб досліджували. Я не проти", — сказав він.

Що відомо про справу, де фігурує Чернишов

13 червня 2025 року НАБУ і САП повідомили, що викрили масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави. Про підозру у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, зокрема, повідомили колишньому держсекретарю Мінрегіону, чинному члену правління НАК "Нафтогаз України", а також ексраднику міністра.

Медіа повідомляли, що йдеться про людей, повʼязаних із міністром Чернишовим.

"НАБУ в САП затримали двох соратників віцепремʼєра Чернишова Максима Горбатюка та Василя Володіна. Обидва працювали з Чернишовим у міністерстві. Обидва перейшли працювати у "Нафтогаз", коли компанію очолив Чернишов. Причому Горбатюка за інформацією джерел УП у правоохоронних органах було затримано при спробі виїзду з країни у відпустку", — написав тоді журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач.

Сам очільник Міністерства національної єдності тоді перебував у плановому відрядженні в країнах ЄС, повідомили у відомстві у відповідь на запит Суспільного.

22 червня міністр Олексій Чернишов заявив, що він повернувся із закордонного відрядження в Україну та з початку наступного тижня продовжить працювати в уряді.

23 червня він опублікував у Facebook допис, де зазначив, що прибув до НАБУ, аби "розібратися в ситуації".

Пізніше того ж дня НАБУ та САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Йому інкримінують корупційні злочини у 2020-2022 роках, коли він був головою Міністерства розвитку громад і територій. Після того його призначили керувати "Нафтогазом України", а наприкінці 2024-го він очолив Міннац'єдності, основним завданням якого є повернення українських біженців додому.

27 червня під час обрання запобіжного заходу Чернишов заявив, що не збирається подавати у відставку з посади очільника міннацєдності. Чернишов пояснив це тим, що у нього "багато роботи". Також він вважає, що у міністерства є досягнення, як прийняття закону про множинне громадянство. Олексій Чернишов — перший очільник новоствореного міністерства.

27 червня чинному голові Міннац'єдності суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 120 млн гривень, а також поклав на нього низку обов'язків, які діятимуть до 27 серпня:

прибувати за кожною вимогою до детектива або суду;

повідомляти детектива або прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи місця роботи;

не відлучатися з території України без дозволу слідчого прокурора або суду;

утриматися від спілкування з іншими підозрюваними чи свідками.

У разі їх порушення заставу перекажуть у дохід держави. Водночас міністру тоді можуть обрати заставу в більшому розмірі або обрати інший запобіжний захід.

2 липня ВАКС прийняв рішення не відстороняти Олексія Чернишова від посади міністра національної єдності.

Пізніше 2 липня за Чернишова внесли заставу у повному обсязі, а саме 120 млн гривень. Заставу за міністра внесли його дружина Світлана, маркетингова директорка групи компаній DIM Дарія Бедя та ТОВ "Форавто тор".