Перейти до основного змісту
США купують акції виробника мікросхем Intel
СШАДональд ТрампІНТЕРНЕТІнтернет і Штучний інтелектЗброя і технологіїЕКОНОМІКАПОЛІТИКАСВІТ

США купують акції виробника мікросхем Intel

Марія Патока
Розмір шрифту
Intel
На цій ілюстрації, зробленій 22 серпня 2025 року, зображено мініатюрну модель президента США Дональда Трампа та логотип Intel , надруковану на 3D-принтері. REUTERS/Dado Ruvic

Сполучені Штати купують 10% акцій виробника мікросхем Intel. За угодою Intel отримає державний грант від США, а на заміну надасть США пакет акцій.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп 22 серпня, передає Reuters.

США придбають близько 10% акцій Intel за 8,9 мільярда доларів. Частину коштів візьмуть з фінансування, яке виділяли за актом CHIPS, прийнятому ще за часів експрезидента Джо Байдена.

США не отримають місця в раді директорів, заявили у компанії Intel.

Дональд Трамп та генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан зустрілись 22 серпня. Після зустрічі Трамп оголосив про угоду.

"Він прийшов, бажаючи зберегти свою роботу, а в результаті дав нам 10 мільярдів доларів для Сполучених Штатів. Тож ми отримали 10 мільярдів доларів", — заявив президент Трамп.

Intel подали заявку на грант від США, адже мають збитки у збутку мікросхем через розвиток штучного інтелекту та впровадження його до мікрочіпів.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок