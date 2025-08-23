Очільник МЗС Нідерландів Вельдкамп оголосив, що йде у відставку

Виконувач обовʼязків міністра закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп оголосив, що йде у відставку.

Про це повідомив нідерландський мовник NOS.

Зазначається, що він оголосив про відставку з посаду очільника нідерландського МЗС після засідання уряду у пʼятницю, 23 серпня, пояснивши це блокуванням санкційних заходів проти Ізраїлю іншими міністрами.

"Я відчув протидію в уряді щодо вжиття додаткових заходів у зв'язку з подіями в місті Газа та на Західному березі річки Йордан", – сказав Вельдкамп журналістам.

Політик додав, що не має "достатньої впевненості, що в найближчі місяці та роки ситуація зміниться, якщо мої повноваження будуть так обмежені".

"Я їду додому і напишу заяву про відставку", – сказав Вельдкамп після засідання уряду.

Всі міністри нідерландського уряду наразі перебувають у статусі виконувачів обовʼязків після того, як на початку червня 2025 року лідер ультраправої "Партії свободи" Герт Вілдерс вирішив вийти з коаліції після того, як вона не змогла домовитись про жорсткіші заходи протидії міграції.

Потім премʼєр-міністр країни Дік Схооф оголосив, що подає у відставку, адже урядова коаліція втратила більшість у парламенті.

Дострокові парламентські вибори у Нідерландах призначені на 29 жовтня 2025-го.