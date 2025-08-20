ОГПУ повідомляє про викриття тіньових постачань російської гомеопатії

Перейти до основного змісту
Олена Богданьок
ОГПУ повідомляє про викриття "тіньових" поставок російської гомеопатії на сотні млн грн
ОГПУ повідомляє про викриття "тіньових" поставок російської гомеопатії на сотні млн грн. ОГПУ

В Офісі Генпрокурора повідомили про викриття “тіньових” постачань російських препаратів на сотні мільйонів гривень під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Йдеться про постачання російських гомеопатичних препаратів.

Про це в ОГПУ повідомили у середу, 20 серпня.

Повідомляється, що серед організаторів — власник фармахолдингу РФ та директор дочірньої компанії з України.

“Викрито організовану групу під керівництвом громадянина РФ. Офіс Генерального прокурора та Нацполіція України припинили діяльність налагодженої оборудки з постачання російських гомеопатичних препаратів на територію України для продажу та отримання прибутків, які надалі передавали представникам держави-агресора”, — йдеться в повідомленні.

За даними ОГПУ, її організував член російської Академії медичних наук і власник великого фармацевтичного холдингу РФ. Через підконтрольних осіб на початку 2000-х він створив дочірнє підприємство в Україні з майже аналогічною назвою.

Повідомляється, що після 2014 року холдинг відкрив виробництво на території суміжної з Росією європейської держави для обходу санкцій та прикриття постачань. “Фактично там лише змінювали пакування російських ліків — маскували їх під продукцію європейського походження. Надалі імпорт товару "поставили на потік”, — йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, до цієї оборудки власник російського холдингу залучив засновника й директора українського підприємства, відповідальну особу з контролю якості, менеджера з реєстрації лікарських засобів і фармаконагляду, а також головного бухгалтера цього підприємства.

За матеріалами слідства, від початку повномасштабного вторгнення фармкомпанія – офіційний представник російського холдингу в Україні — не припинила свою роботу. Натомість вона посилила заходи з маскування діяльності та продовжила підтримувати економіку РФ, повідомили в ОГПУ.

Відтоді, за даними слідства, вдалося реалізувати медпрепаратів російського походження на понад 270 млн грн. Частину коштів виводили на рахунки підприємств кінцевого бенефіціара — громадянина РФ.

“Низку препаратів виготовляли з кролячого посліду, отрути змій та подрібнених тіл медоносних бджіл. Їхні лікувальні властивості не підтверджені жодними міжнародними дослідженнями, а вживання могло становити загрозу для здоров’я”, — додали правоохоронці.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора на підставі зібраних доказів організатору та всім учасникам оборудки повідомили про підозру в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що вчинене у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Під час обшуків у офісах, транспорті й за місцями їхнього проживання вилучили понад 40 ящиків документації на препарати, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з перепискою між керівництвом української компанії та російського холдингу, де обговорювались розподіл прибутку, виведення коштів, узгодження цін, реклама, уникнення санкцій та приховування країни походження продукції.

У межах слідства в середмісті Києва арештували будинок площею понад 700 кв. м, який належить власнику російського холдингу та використовувався як офіс і склад гомеопатії. Також перед МОЗ України ініціювали питання про скасування реєстраційних посвідчень і держареєстрації на 11 лікарських засобів, власником яких є українське підприємство.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань.

