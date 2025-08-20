ОГПУ повідомляє про викриття тіньових постачань російської гомеопатії

В Офісі Генпрокурора повідомили про викриття “тіньових” постачань російських препаратів на сотні мільйонів гривень під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Йдеться про постачання російських гомеопатичних препаратів.

Про це в ОГПУ повідомили у середу, 20 серпня.

Повідомляється, що серед організаторів — власник фармахолдингу РФ та директор дочірньої компанії з України.

“Викрито організовану групу під керівництвом громадянина РФ. Офіс Генерального прокурора та Нацполіція України припинили діяльність налагодженої оборудки з постачання російських гомеопатичних препаратів на територію України для продажу та отримання прибутків, які надалі передавали представникам держави-агресора”, — йдеться в повідомленні.

За даними ОГПУ, її організував член російської Академії медичних наук і власник великого фармацевтичного холдингу РФ. Через підконтрольних осіб на початку 2000-х він створив дочірнє підприємство в Україні з майже аналогічною назвою.

Повідомляється, що після 2014 року холдинг відкрив виробництво на території суміжної з Росією європейської держави для обходу санкцій та прикриття постачань. “Фактично там лише змінювали пакування російських ліків — маскували їх під продукцію європейського походження. Надалі імпорт товару "поставили на потік”, — йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, до цієї оборудки власник російського холдингу залучив засновника й директора українського підприємства, відповідальну особу з контролю якості, менеджера з реєстрації лікарських засобів і фармаконагляду, а також головного бухгалтера цього підприємства.

За матеріалами слідства, від початку повномасштабного вторгнення фармкомпанія – офіційний представник російського холдингу в Україні — не припинила свою роботу. Натомість вона посилила заходи з маскування діяльності та продовжила підтримувати економіку РФ, повідомили в ОГПУ.

Відтоді, за даними слідства, вдалося реалізувати медпрепаратів російського походження на понад 270 млн грн. Частину коштів виводили на рахунки підприємств кінцевого бенефіціара — громадянина РФ.

“Низку препаратів виготовляли з кролячого посліду, отрути змій та подрібнених тіл медоносних бджіл. Їхні лікувальні властивості не підтверджені жодними міжнародними дослідженнями, а вживання могло становити загрозу для здоров’я”, — додали правоохоронці.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора на підставі зібраних доказів організатору та всім учасникам оборудки повідомили про підозру в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що вчинене у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Під час обшуків у офісах, транспорті й за місцями їхнього проживання вилучили понад 40 ящиків документації на препарати, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з перепискою між керівництвом української компанії та російського холдингу, де обговорювались розподіл прибутку, виведення коштів, узгодження цін, реклама, уникнення санкцій та приховування країни походження продукції.

У межах слідства в середмісті Києва арештували будинок площею понад 700 кв. м, який належить власнику російського холдингу та використовувався як офіс і склад гомеопатії. Також перед МОЗ України ініціювали питання про скасування реєстраційних посвідчень і держареєстрації на 11 лікарських засобів, власником яких є українське підприємство.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань.