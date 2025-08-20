Автоматизована процедура подачі документів для вчинення нотаріальних дій запроваджена у 120 посольствах і консульствах України. Тепер українці, що перебувають за кордоном, можуть у зручний час подавити заяви та завантажувати такі документи онлайн.

Про це повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Там зазначили, що поетапне введення в дію цієї системи почалося 1 липня цьогоріч.

"Тепер українці за кордоном можуть подавати інформацію та документи в електронній формі через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС "е-Консул" у всіх 120 закордонних дипломатичних установах, що надають консульські послуги", — йдеться в повідомленні.

Українці за кордоном у зручний для себе час можуть:

подати онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії;

завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви;

завантажити всі необхідні документи.

У МЗС кажуть, що усі процедури подачі та обробки документів можна здійснити без попереднього фізичного відвідування дипустанови.

"Після онлайн-подачі залишається лише короткий візит для отримання готового документа, що значно економить час та ресурси громадян", — додали у зовнішньополітичному відомстві.

За даними Євростату, станом на 31 січня 2025 року в ЄС тимчасовий захист мали майже 4,3 мільйона українців, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення Росії.

Програму тимчасового захисту запровадили 4 березня 2022 року, коли українці масово почали виїжджати за кордон через війну РФ проти України.

15 липня 2025-го Європейська Рада продовжила дію тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року.