Суд продовжив запобіжний захід голові ЦПК Шабуніну до 19 жовтня

Печерський суд Києва 19 серпня розглянув продовження запобіжного заходу для голови організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна. Захід у вигляді особистого зобовʼязання продовжили на 60 днів до 19 жовтня.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.

Суд наголосив, що Віталій Шабунін має прибувати за викликом слідчого на допити, не відлучатись з Чугуєва, де перебуває у підрозділі, утримуватись від спілкування зі співробітниками НАЗК та здати закордонні паспорти.

Прокурори заявляли, що Віталій Шабунін може переховуватись від слідства та впливати на свідків у справі.

"Може здійснюватися переховування від слідства для затягування справи. В ході досудового розслідування допитано свідків, які надали покази щодо Шабуніна. Він з ними знайомий і має хороші дружні зв’язки. Деякі свідки не допитані судом, тому ризик продовжує існувати. Може шляхом підкупу, вмовлянь, схилити на свою сторону. На період ознайомлення з провадженням яке складає 20 томів", — заявив прокурор.

Сторона захисту заявила, що підозра є необґрунтованою. Адвокати й Шабунін просили відмовити в запобіжному заході.

"Втікати чи ухилятися з моєю репутацією — я точно цього робити не буду. Довкола цієї справи більше політизації, інформаційних фейків", — сказав Віталій Шабунін.

Прокурори подали клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобовʼязання на основі оновленої підозри від ДБР, яку вручили Шабуніну 13 серпня. Зокрема, там йдеться про роль Віктора Юшка, колишнього командира 207 батальйону ТРО Києва, де служив Шабунін.

"За даними слідства, командир (Віктор Юшко — ред.) з порушенням установлених процедур відрядив військовослужбовця (Шабуніна — ред.) до державного органу, де той не виконував ані обов’язків служби, ані функцій установи. Натомість він проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах. При цьому отримував грошове забезпечення і таким чином протиправно заволодів державними коштами на понад 224 тисячі гривень", — повідомив прокурор під час засідання суду.

Також прокурор заявив, що у зв’язку зі зміною обставин вчинення злочину, підозру Шабуніну, якому командир нібито сприяв у скоєнні, було оновлено. Водночас кваліфікація злочину залишилася незмінною — йому, як і раніше, інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство.

14 серпня стало відомо, що Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінального провадження щодо голови правління ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна. Його підозрюють в ухилянні від проходження військової служби за сприяння командира військової частини.

15 липня суд обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистих зобовʼязань, який діятиме до 20 серпня.

Що відомо про справу ДБР проти Віталія Шабуніна

11 липня 2025 року стало відомо, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру громадському активісту та керівнику ГО "Центр протидії корупції" Віталію Шабуніну через нібито ухиляння від військової служби та шахрайство. У ДБР наголошують, що підозра не повʼязана з його професійною діяльністю.

За даними Бюро, підозрюваний мобілізувався у 2022 році, але впродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби. Також активіст нібито під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони.

Також 11 липня стало відомо, що ДБР проводить обшуки у будинку Шабуніна, а також у військовій частині в Чугуївському районі Харківщини, де він служить. У нього також забрали телефон. Того ж дня ДБР обшукало квартиру Героя України, льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова.

У ЦПК заявили, що підозра та обшуки в голови ЦПК Віталія Шабуніна є "свавіллям та політичною розправою".

Шабунін також прокоментував обшуки та підозру, що таким чином президент Зеленський "хоче показати всім, що, якщо захоче, то може робити що завгодно і з ким завгодно".

14 липня стало відомо, що Шабунін перебуває у Києві. Йому вручили низку повісток на допити до Державного бюро розслідувань, за якими він зобов’язаний з’явитися. Через це він поки що не може повернутися до місця служби.

15 липня Печерський суд Києва обрав йому запобіжний — у вигляді особистих зобовʼязань, який діятиме до 20 серпня. Шабунін також не має права покидати свою військову частину в Харківській області. Окрім того, він має утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у справі, не відвідувати події НАЗК та здати на зберігання закордонний паспорт.