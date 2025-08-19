Сина кронпринцеси Норвегії звинуватили у зґвалтуваннях та сексуальних домаганнях

Прокуратура Норвегії офіційно висунула звинувачення сину кронпринцеси Метте-Маріт, Маріусу Боргу Хойбі: 32 кримінальні пункти, зокрема, чотири за зґвалтування, домашнє насильство та незаконне відеофіксування. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомляє норвезький суспільний мовник NRK.

Сину кронпринцеси Норвегії, 28-річному Маріусу Боргу Хойбі, висунуто 32 кримінальні звинувачення. Серед них: чотири — за зґвалтування; низка випадків незаконного відео, зокрема із записом інтимних частин тіла жінок без їхнього відома чи згоди. Крім того, у списку — домашнє насильство, насильницькі дії, погрози, порушення правил дорожнього руху.

Державний прокурор Стурла Генріксбьо каже, що нині принцу висунуті обвинувальні акти, проте його не увʼязнили, оскільки немає для цього підстав.

Він також наголосив, що статус Хойбі як члена королівської родини "не означає, що до нього ставитимуться м’якше чи суворіше, ніж до будь-кого іншого, хто міг би вчинити подібні дії",

Як пише Aftenposten, адвокат принца Петр Секуліч зазначив, що його клієнт заперечує всі обвинувачення у сексуальному насильстві та більшість епізодів, що стосуються застосування сили. За словами юриста, свою позицію Хойбі докладно викладе вже під час судового розгляду. Він додав, що суд може відбутися наступного року.

Хойбі не має королівського титулу та не належить до королівського спадкоємства. Норвезький королівський двір заявив: "Суди повинні розглянути це питання та ухвалити рішення. Ми не маємо подальших коментарів".

Якщо суд визнає Хойбі винним, то за найтяжчою статтею йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі. Очікується, що судовий процес розпочнеться у січні 2026 року й триватиме близько шести тижнів.

Ще в серпні 2024 року принца Маріуса Боргу Хойбі заарештували за звинуваченням у нападі на свою дівчину, писав норвезький мовник. Тоді Маріуса звільнили з-під варти після 30 годин одиночного перебування в камері попереднього ув'язнення. Йому висунули звинувачення в нападі та завданні тілесних пошкоджень.