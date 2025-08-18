У роботі Starlink стався збій

Користувачі масово скаржаться збої в роботі супутникового інтернет-зв'язку Starlink.

Про це повідомляє сервіс Downdetector.

Згідно з даними платформи, на проблеми в роботі супутникової системи зв'язку Starlink вже поскаржилися понад 42 тисячі людей.

У самій компанії, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, поки не робили жодних заяв щодо можливого масштабного збою.

24 липня в роботі супутникового інтернет-сервісу Starlink теж спостерігався збій по всьому світу. Українські військові теж відмічали, що термінали не працювали.