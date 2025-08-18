Новий посол України розпочав роботу в Малайзії

У понеділок, 18 серпня, Геннадій Надоленко розпочав роботу на посаді Надзвичайного і Повноважного посла України в Малайзії.

Про це він повідомив у фейсбук.

"У суботу був у Києві, а сьогодні розпочинаю свою місію як Надзвичайний і Повноважний Посол України в Малайзії", — написав Надоленко.

Дипломат наголосив на стратегічному значенні Малайзії у світовій політиці та міжнародній економіці.

"Малайзія — це не просто друга за величиною економіка в Південно-Східній Азії. Це провідна держава, яка поєднує економічну потужність, культурне розмаїття, інноваційні прориви та мудре управління. Її вплив у регіоні та світі продовжує зростати, що робить Малайзію ключовим гравцем у світовій політиці та міжнародній економіці", — написав дипломат.

За його словами, президент України Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Андрій Сибіга покладають великі надії на відновлення політичної та економічної співпраці з Малайзією, а також на розширення взаємодії по всіх інших ключових сферах.

"Україна бачить у Малайзії не просто партнера, а союзника у формуванні нової архітектури безпеки, економічного зростання та культурної взаємодії в Азії та світі. Ми налаштовані на співпрацю, яка не знає обмежень", — резюмував Надоленко.

Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський заявив, що призначив 16 нових послів, які представлятимуть інтереси Києва за кордоном, серед яких — Геннадій Надоленко.