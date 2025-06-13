Президент Володимир Зеленський повідомив нові подробиці масштабної автобусної ДТП у Франції з українцями. Як стало відомо, у салоні перебували діти, які поверталися з навчального обміну у французькому ліцеї в Бретані.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на сторінці у Telegram.

Аварія сталася дорогою до Парижа — автобус з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП загинули чотири людини, троє з них — українці. Двоє людей у важкому стані, за їхні життя борються медики. Діти отримали поранення різного ступеня тяжкості, їм надається допомога.

"Мої співчуття всім родинам постраждалих. Ми всі молимося за збереження життів та якнайшвидше одужання поранених дітей", — заявив Президент.

До рятувальної операції були залучені понад 50 бригад, ситуація перебуває на контролі французької влади та Офісу президента Франції. Посольство України у Франції працює на місці події.

Міністри Андрій Сибіга та Ігор Клименко надають оперативну інформацію про стан потерпілих.

Що відомо про ДТП у Франції з українцями

У Франції 13 червня на автомагістралі А81 біля міста Ле-Ман сталась ДТП за участю українського пасажирського автобуса. Автобус перевозив громадян України, серед яких були діти. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Станом на вечір 13 червня відомо, що внаслідок аварії загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми, 11 з них перебувають у важкому стані. Постраждалих госпіталізовано.

Рух автомагістраллю А81 призупинено, на місці події працюють служби екстреного реагування.

На місце аварії виїхали представники посольства України у Франції та особисто посол України Вадим Омельченко.

Глава МЗС Андрій Сибіга доручив департаменту консульської служби МЗС та посольству України у Франції тримати ситуацію на особливому контролі та забезпечити належну допомогу постраждалим громадянам України.