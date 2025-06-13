В Україні скасували мито на оптоволокно для дронів: Зеленський підписав закони

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони №4473-IX та №4474-IX, які звільнять оптоволокно для дронів від мита та ПДВ.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Очікується, що підписання законів підвищить ефективність забезпечення Сил оборони України необхідними технічними засобами.

Зазначається, що закон №4473-IX вносить зміни до Митного кодексу та звільняє від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на територію України для потреб безпеки і оборони.

Водночас закон №4474-IX вносить зміни до Податкового кодексу та звільняє від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення в Україну таких товарів.

У пояснювальних записках до законів зазначають, що орієнтовні втрати держбюджету від скасування мит становитимуть близько 30 мільйонів гривень. Водночас очікувана економія на державних закупівлях у 2025 році може скласти понад 130 мільйонів гривень, що більш ніж у чотири рази компенсує можливі втрати.

12 червня закони було повернуто до парламенту з підписом президента.