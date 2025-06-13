Хакери ГУР ударили по сервісах митниці, податкової служби РФ та РЖД — джерела

Хакери Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) ударили по сервісах російської митниці, податкової служби РФ та “Російських залізницях” (РЖД).

Про це повідомляють джерела Суспільного у спецслужбах.

Кіберфахівці Головного управління розвідки з 10 по 12 червня провели серію успішних кібератак на ресурси російської податкової та митної служби, через що на деякий час був паралізований внутрішній документообіг. У Федеральній митній службі РФ підтвердили DDoS-атаку, але назвали це формулюванням “інформаційний обмін з операторами зовнішньоекономічної діяльності ускладнено”.

Кібератаки також зазнали дотичні до митниці та податкової служби РФ сервіси, зазначили джерела. Зокрема, це “Контур” — провідний російський розробник цифрових сервісів для бухгалтерії та бізнесу, “Честный знак” — національна система цифрового маркування та “ГосКлюч” — сервер електронного підпису.

Також хакери ГУР повторили атаку на сайт та мобільний сервіс “РЖД”. Учора, 12 червня, протягом дня росіяни знову не змогли купити квитки на поїзд через сайт та мобільний додаток російської залізниці. Найбільше скарг надійшло із Санкт-Петербургу, Тверської та Свердловської області РФ.

У компанії підтвердили технічні проблеми із сайтом та мобільним додатком через потужну DDoS-атаку та порекомендували росіянам купувати квитки в касах на залізничних станціях та вокзалах.

“Хакери ГУР нагадують, що РЖД, податкова та митна служба РФ максимально підтримують та сприяють російській агресії проти України, а тому є законними цілями для кібератак”, — зазначило джерело.

Раніше українські кіберфахівці провели операцію, внаслідок якої паралізували роботу одного з найбільших інтернет-провайдерів у Сибіру (Росія) — компанії "Оріон Телеком".