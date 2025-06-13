Американці розділилися у ставленні до рішення президента Дональда Трампа застосувати військових для реагування на протести проти його міграційної політики: близько половини підтримують цей крок.

Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos, яке завершилося у четвер, 12 червня

Близько 48% респондентів у дводенному опитуванні погодилися із твердженням, що президент повинен залучати військових для наведення порядку на вулицях, коли протести стають насильницькими, тоді як 41% не погодилися.

Погляди на це питання різко розділилися за партійною лінією: члени Республіканської партії Трампа переважно підтримали ідею введення військ, а демократи виступили проти.

Водночас лише 35% респондентів заявили, що схвалюють дії Трампа під час протестів у Лос-Анджелесі. При цьому 50% учасників опитування висловили несхвалення реакції Трампа.

Водночас 46% респондентів в опитуванні Reuters/Ipsos вважають, що протестувальники, які виступають проти міграційної політики Трампа, зайшли занадто далеко, тоді як 38% не погодилися з цим твердженням.

Протести поширилися на інші міста США, включаючи Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон і Сан-Антоніо, штат Техас — усі вони мають великі громади іммігрантів і, як правило, голосують за демократів, а не за республіканців.

Опитування Reuters/Ipsos охопило 1136 американців по всій країні і має похибку близько 3 відсоткових пунктів.

Опитування показало широку підтримку посилення депортацій: 52% респондентів — включаючи одного з п’яти демократів і дев’ять із десяти республіканців — виступили за активізацію депортацій осіб, які перебувають у країні нелегально.

Водночас 49% респондентів вважають, що Трамп зайшов надто далеко із затриманнями іммігрантів, у той час як 40% вважають, що він діяв у межах допустимого.

Загалом по країні американці негативно оцінили погрози Трампа заарештувати посадовців-демократів, таких як губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом. Лише 35% респондентів вважають, що Трамп має віддавати накази про арешт місцевих і штатних чиновників, які намагаються завадити федеральному імміграційному контролю.

Що відомо про міграційні протести у США

Перші протести почалися ввечері 6 червня у Лос-Анджелесі після того, як співробітники імміграційної та митної служб за тиждень перевірок у місті заарештували щонайменше 118 іноземців за ймовірні порушення імміграційного законодавства.

Міністерство внутрішньої безпеки заявило, що тоді на протестах було близько "1000 учасників заворушень". За інформацією відомства, демонстранти оточили будівлю федеральних правоохоронних органів та напали на співробітників ICE (Імміграційної та прикордонної служби США).

7 червня у Парамаунті (штат Каліфорнія) біля магазину Home Depot спалахнули нові зіткнення неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки. Полісмени застосували сльозогінний газ, світлошумові вибухівки та перцеві балончики, а протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби.

За інформацією АР, під час протесту заарештували профспілкового лідера. Його звинуватили у перешкоджанні роботі правоохоронним органам.

За даними перепису населення, у штаті Каліфорнія значна частина населення складається з латиноамериканців та людей іноземного походження.

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що задіє 2 тисячі службовців Нацгвардії у зв'язку зі сутичками, що сталися в Лос-Анджелесі під час протестів проти рейдів на нелегальних мігрантів. Вони мають "тимчасово захищати співробітників ICE та інших органів уряду США, які виконують федеральні завдання". Їх буде розгорнуто на 60 днів, а остаточне рішення залишається за міністром оборони США.