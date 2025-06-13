Компанія Google повідомила про успішне усунення глобального збою, який вплинув на роботу низки її сервісів і сторонніх платформ, зокрема Spotify, Discord та Snapchat.

Про це пише Reuters.

"Проблему з Google Chat, Google Meet, Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Cloud Search, Google Tasks та Google Voice вирішено для всіх користувачів, яких вона торкнулася", — йдеться в офіційній заяві Google.

Збій розпочався приблизно о 13:50 за східноамериканським часом і вже о 14:32 надійшло понад 14 700 повідомлень про неполадки з Google Cloud у США, згідно з даними сервісу Downdetector.com.

У період пікових навантажень фіксувалося:

46 000 скарг на Spotify

10 992 скарги на Discord.

До 18:18 за тим самим часом кількість скарг значно зменшилась: на Spotify залишалося трохи більше 1000, а на Discord — 200.

У компанії зазначили, що деякі сервіси ще можуть зазнавати залишкового впливу, над усуненням якого працюють інженери Google Cloud.

Google пообіцяла опублікувати аналіз інциденту після завершення внутрішнього розслідування.

Downdetector уточнив, що наведені цифри базуються на повідомленнях самих користувачів, тому реальна кількість постраждалих могла бути значно вищою.