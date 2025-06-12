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У Google, Spotify, Discord, Amazon відбувається масштабний збій
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У Google, Spotify, Discord, Amazon відбувається масштабний збій

Марія Патока
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Збій у роботі Google
Лого компанії Amazon. REUTERS/Dado Ruvic

У сервісів Google, застосунку для прослуховування музики Spotify, застосунків Twitch та Discord та в Amazon відбувся масштабний збій у роботі.

Про це повідомляє сервіс Downdetector.

Google підтвердив збій у Gmail, Google Calendar, Google Chat, Google Cloud Search, Google Docs, Google Drive, Google Meet, Google Tasks, та Google Voice. Компанія повідомила, що проводить розслідування збою роботи власних сервісів та відновлює процеси.

У Google, Spotify, Discord, Amazon відбувається масштабний збій
Повідомлення про збій у роботі Google. Google Workspace

Також збої у роботі спостерігають у чатбота Chat GPT компанії Open AI, платформи для крафтових продуктів Etsy, та у Microsoft Office 365. Працює з перебоями соцмережа Snapchat. Перебої у роботі можна спостерігати у ReCaptcha, Canva, Zoom та у сервісу для перегляду фільмів Paramount+.

З чим пов'язаний збій у роботі — невідомо. У США проблему пов'язують з провайдерами звʼязку.

ОНОВЛЕНО 22:40

Google повідомив про відновлення роботи більшості сервісів. Проблеми залишаються лише у Google Meet.

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