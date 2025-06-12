У Google, Spotify, Discord, Amazon відбувається масштабний збій

У сервісів Google, застосунку для прослуховування музики Spotify, застосунків Twitch та Discord та в Amazon відбувся масштабний збій у роботі.

Про це повідомляє сервіс Downdetector.

Google підтвердив збій у Gmail, Google Calendar, Google Chat, Google Cloud Search, Google Docs, Google Drive, Google Meet, Google Tasks, та Google Voice. Компанія повідомила, що проводить розслідування збою роботи власних сервісів та відновлює процеси.

Повідомлення про збій у роботі Google. Google Workspace

Також збої у роботі спостерігають у чатбота Chat GPT компанії Open AI, платформи для крафтових продуктів Etsy, та у Microsoft Office 365. Працює з перебоями соцмережа Snapchat. Перебої у роботі можна спостерігати у ReCaptcha, Canva, Zoom та у сервісу для перегляду фільмів Paramount+.

З чим пов'язаний збій у роботі — невідомо. У США проблему пов'язують з провайдерами звʼязку.

ОНОВЛЕНО 22:40

Google повідомив про відновлення роботи більшості сервісів. Проблеми залишаються лише у Google Meet.