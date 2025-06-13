Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо війни в Газі

12 червня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до негайного, безумовного та постійного припинення вогню в секторі Газа. За документ проголосували 149 країн із 193, тоді як США, Ізраїль та ще 10 держав виступили проти, а 19 утримались.

Про це йдеться на сайті Генасамблеї.

Резолюція також вимагає звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, повернення палестинських в’язнів, які перебувають в ізраїльському ув’язненні, а також повного виведення ізраїльських військ із Гази.

У тексті рішуче засуджується використання голоду як методу війни та блокування гуманітарної допомоги.

Представник Ізраїлю в ООН Данні Данон розкритикував текст, назвавши його "кривавим наклепом" і заявив, що ухвалення резолюції без обумовлення звільнення заручників демонструє, що викрадення цивільних працює як стратегія.

Своєю чергою, в.о. представниці США при ООН Дороті Ші заявила, що резолюція "не звільняє заручників, не покращує ситуацію для мирного населення в Газі і не наближає до перемир’я", назвавши її показовим жестом, що підриває авторитет ООН.

Рішення було ухвалене під час надзвичайної сесії Генасамблеї після того, як США наклали вето на аналогічну резолюцію в Раді Безпеки минулого тижня, мотивуючи це тим, що документ зашкодить мирному процесу.

Попри те, що рішення Генасамблеї ООН не мають обов’язкової сили, вони відображають переважну думку міжнародної спільноти. На відміну від Ради Безпеки, в Генасамблеї жодна країна не має права вето.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів.