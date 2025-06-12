"Грузинський легіон" заявив про загибель бійця через диверсію на базі

"Грузинський легіон" повідомив про диверсію, яка сталася 12 червня на території його бази.

Про це підрозділ повідомив на своїй сторінках у соцмережах.

За заявою підрозділу, невстановлена особа пронесла вибуховий пристрій, який здетонував, унаслідок чого загинув боєць легіону — Деметре Дарчіа.

У заяві підкреслюється, що інцидент був добре спланованою акцією, яка підозріло співпала з так званим "днем Росії".

Правоохоронні органи проводять розслідування. Інші подробиці наразі не розголошуються.

"Кожен боєць Грузинського легіону вшановує пам’ять Деметре Дарчіа", — зазначили в підрозділі.

Легіон також висловив глибокі співчуття родині та близьким загиблого.

Про Грузинський легіон

Добровольчий батальйон "Грузинський легіон" було створено у 2014 році після збройної агресії Росії на Донбасі. Легіон в основному виконує розвідувальні та диверсійні завдання на окупованій території України. Брав участь у боях за Дебальцеве, також у боях за Луганський аеропорт.

З лютого 2016 року "Грузинський легіон" став частиною українського війська. Грузини стали першими іноземцями, які офіційно увійшли до складу Збройних сил України.