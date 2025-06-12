У Коордштабі закликали Росію не затягувати узгоджені обміни полоненими

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликав російську сторону не затягувати узгоджені на перемовинах в Стамбулі обміни полоненими.

Про це йдеться у повідомленні Коордштабу.

"Україна чітко дотримується домовленостей про обміни полоненими, які були узгоджені в Стамбулі та сподівається на готовність до цього російської сторони", — йдеться у повідомленні.

У Штабі зазначили, що сьогодні після успішно проведеного чергового етапу обміну важкопоранених та тяжкохворих полонених, російська сторона заявила, що нібито Україна не готова "до щоденних обмінів

"Розцінюємо таку заяву, як продовження інформаційних маніпуляцій та чергову порцію дезінформації з боку РФ, якими супроводжуються всі етапи обмінів згідно з домовленостями у Стамбулі. Насправді саме російська сторона запропонувала перенести обміни на пізніші терміни, але за наполяганням української переговорної групи обміни продовжаться і вони заплановані вже на найближчі дні", — йдеться у повідомленні.

12 червня Україна та Росія провели обмін полоненими в рамках домовленостей під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня. Це частина 66-го обміну полоненими між Україною та РФ з початку повномасштабного вторгнення. Додому повернулися нацгвардійці та прикордонники. Усі потребують лікування. Це вже другий етап повернення тяжкопоранених і тяжкохворих воїнів.

Перша частина цього обміну відбулася 10 червня. Тоді додому з російського полону повернулися бійці: ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту України.

9 червня Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими, про який домовлялись у Стамбулі 2 червня. Тоді додому повернули військових до 25 років.

11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл полеглих українських військовослужбовців. Росія натомість отримала 27 тіл.

Що відомо про процес обміну військовополонених та репатріації тіл загиблих військових за домовленостями у Стамбулі

2 червня під час переговорів у Стамбулі представники України та Росії домовились про обмін у форматі 1000 на 1000. Додатково Україна та РФ домовились обміняти ще 200 на 200 військовополонених. Це був би другий раз, коли Україна та РФ проводили обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також сторони домовились про репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у нібито перенесенні обміну на невизначений термін. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повторили, що повідомлення представників РФ про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів не відповідають дійсності.

У Координаційному штабі у відповідь на заяви росіян повідомили, що команди з обох боків дійсно вели роботу у двох напрямках — репатріації тіл загиблих військовослужбовців та обміну полонених. Та домовленостей щодо точних дат обміну та підтвердження списків не було. Також українська та російська сторони не погодили дату репатріації загиблих військових.

У Міністерстві оборони України опублікували заяву із закликом до російської сторони "не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених та не забирати їхніх полонених в Росію".

8 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія досі не надала повні списки на обмін у форматі 1000 на 1000.

9 червня Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими, про який домовлялись у Стамбулі 2 червня. Тоді додому повернули військових до 25 років.