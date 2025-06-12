Трамп назвав авіакатастрофу в Індії "однією з найгірших" в історії авіації

Президент США Дональд Трамп назвав авіакатастрофу літака Boeing 787 в Індії "однією з найгірших" в історії авіації. За даними поліції із 242 пасажирів та членів команди вижила лише одна людина.

Про це Трамп повідомив журналістам 12 червня.

Дональд Трамп повідомив, що "дав знати" Індії, що США готові допомогти з порятунком уламків літака та розслідуванням інциденту.

"Це була жахлива катастрофа. Схоже, більшість загинули. Можливо, у них є кілька тих, хто вижив, про що щойно чули. Але це була жахлива аварія. Ніхто не знає. Ніхто не має жодного уявлення, що це може бути", — сказав Трамп.

За його словами, у США переглянули момент падіння літака. Поки в Америці панує думка, що причиною падіння була відмова двигунів.

Що відомо про авіакатастрофу в Ахмедабаді

12 червня літак Boeing 787 вилетів з аеропорту Ахмедабада до Лондона. Проте, не набравши висоту — розбився поблизу житлових приміщень медичного коледжу.

На борту перебували 242 людини. Це 169 громадян Індії, 53 громадянина Великої Британії, сім португальців та один канадець. Серед загиблих — колишній двічі головний міністр індійського штату Гуджарат — Віджай Рупані. Згодом стало відомо, що одна людина вижила — Рамеш Вішвашкумар, який є громадянином Великої Британії

Щонайменше 50 студентів медичного коледжу Ахмадабада госпіталізували після падіння пасажирського літака на студмістечко, двоє — у критичному стані, інформує ВВС.

За інформацією поліції, загалом через авіакатастрофу загинули щонайменше 290 людей.