В Індії розбився літак, на якому перебували 242 людини

Літак Boeing 787, який прямував до Лондона, розбився невдовзі після зльоту поблизу аеропорту в індійському місті Ахмедабад. Аеропорт призупинив роботу.

Інформацію про це підтвердила авіакомпанія Air India на платформі Х.

За інформацією поліції, загалом через авіакатастрофу загинули щонайменше 290 людей.

Диспетчерська поліції штату Гуджарат повідомила, що на борту літака перебувало 242 людини. За даними New18, майже усі, хто перебував на борту — загинули. Це 169 громадян Індії, 53 громадяни Великої Британії, сім португальців та один канадієць. Серед загиблих — колишній двічі головний міністр індійського штату Гуджарат — Віджай Рупані.

Проте згодом стало відомо, що одна людина вижила, повідомляє агентство ANI з посиланням на поліцію.

В МЗС України повідомили Суспільному, що українців серед пасажирів не було.

Окрім того, з будівлі на місці аварії літака Air India вилучили щонайменше 30-35 тіл, до лікарні в Ахмедабаді доставили понад 100 тіл, повідомляє Reuters.

Не менше 50 студентів медичного коледжу Ахмадабада госпіталізовано після падіння пасажирського літака на студмістечко, двоє — у критичному стані, інформує ВВС.

Співробітники служб екстреної допомоги та інші люди зібралися біля пошкодженого майна на місці аварії літака в Ахмедабаді, Індія, 12 червня 2025 року REUTERS/Центральні сили промислової безпеки через X/Handout Пожежники працюють на місці аварії літака в Ахмедабад у штаті Гуджарат, Індія, 12 червня 2025 року AP/Ajit Solanki

Літак вилетів о 13:39 за місцевим часом і передав сигнал MAYDAY— міжнародний сигнал тривоги, який використовується в радіозв’язку для позначення серйозної надзвичайної ситуації, що загрожує життю. Після сигналу екіпаж не відповідав на виклики диспетчерів.

Після вильоту зі злітно-посадкової смуги літак упав на землю за межами периметра аеропорту. З місця аварії було видно густий чорний дим. За інформацією News18, після катастрофи аеропорт тимчасово припиняв роботу.

The Times of India пише, що для тривалої подорожі літак заправився великою кількістю пального, що посилило вибух і пожежу. Для проведення рятувальних робіт на місце аварії направили кілька пожежних машин та швидкої допомоги.

Лідери Канади та Португалії висловили співчуття через трагедію в Індії, оскільки серед жертв були громадни їх країн. Також до них доєдналися король та королева Великлї Британії.

"Наші особливі молитви та найглибші співчуття з родинами та друзями всіх, хто постраждав від цього жахливого трагічного інциденту в багатьох країнах, оскільки вони чекають на звістки про своїх близьких", — йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський також висловив співчуття Індії після авіакатастрофи в Ахмедабаді:

"Ми поділяємо ваше глибоке потрясіння й скорботу в цей трагічний день. Ми всі молимося за те, щоб було врятовано якомога більше життів, і бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", — написав президент на платформі Х.