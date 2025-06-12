Келлог порівняв Зеленського з Лінкольном: "Він веде війну за виживання країни"

Представник США у справах України та Росії Кіт Келлог порівняв президента Володимира Зеленського з Авраамом Лінкольном — 16-м президентом США, який вів Громадянську війну за збереження цілісності держави.

Про це Келлог заявив під час виступу на форумі в Брюсселі.

"У мене була можливість поговорити із Трампом, і я сказав: у нас не було президента-американця з часів Авраама Лінкольна такого, який робив би те, що робить Зеленський. Він веде війну за виживання своєї країни. І це те, що робив Лінкольн — він боровся за виживання своєї країни і її суверенітету", — зазначив Келлог.

Він також додав, що Захід не завжди розуміє повною мірою, що відбувається в Україні, та не завжди здатен поставити себе на місце українців.

"Іноді ми дечого не бачимо та не ставимо себе на їхнє місце і не розуміємо, що відбувається і як це виправити. Ми дуже старалися це зробити і придумали", — сказав представник США.