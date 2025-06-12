Більшість українців не довіряє Трампу — опитування КМІС

Більшість українців не довіряють президенту США Дональду Трампу та вважають його президентство шкідливим для України.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Дослідження проводили з 15 травня по 3 червня серед 1 011 респондентів. Згідно з висновками — 72 % українців вважають, що президентство Дональда Трампа негативно впливає на Україну. Лише 16 % вважають його лідерство корисним.

Результати опитування щодо оцінки президентства Дональда Трампа для України. Київський міжнародний інститут соціології

США vs Європа: різні враження

58 % українців вважають, що США втомилися від України і прагнуть змусити її до поступок. Лише 32 % розглядають США як надійного союзника, що підтримує мир на вигідних українських умовах.

На контрасті — 64 % відносяться до Європи як до партнера, що прагне справедливого миру.

Ще у грудні 2024 року переважна більшість українців (54 %) вважали, що прихід Трампа на посаду американського президента — позитив для України. Але у березні 2025 року критиків стало вже 73 %, тоді як тих, хто вважав це добре — лише 19 %. Відтоді настрої майже не змінилися.

Негативні настрої щодо Трампа : 73 % у березні → 72 % у травні–червні

: 73 % у березні → 72 % у травні–червні Позитивні емоції : падіння від 54 % у грудні 2024 до 16 % зараз

: падіння від 54 % у грудні 2024 до 16 % зараз Ставлення до США : лише 32 % вважають їх надійними союзниками

: лише 32 % вважають їх надійними союзниками Ставлення до ЄС: 64 % сприймають як захисника справедливого миру

Неоднозначна позиція Трампа щодо України викликає скепсис серед українців. Це ускладнює можливості дипломатії та інформаційної комунікації на міжнародній арені, особливо у контексті глобальних викликів — від безпеки до економіки.