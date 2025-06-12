Зеленський виступить на засіданні Ради ЄС 26 червня

Президент України Володимир Зеленський виступить на засіданні Ради Європейського Союзу, яке відбудеться 26 та 27 червня.

Про це повідомив у листі-запрошенні президент Ради ЄС Антоніу Кошта.

Під час дводенного засідання Ради, представники країн-членів ЄС обговорять геоекономічні виклики перед союзом, конкурентоспроможність Євросоюзу, оборону та безпеку та війну Росії проти України.

Засідання Ради розпочнеться з обміну думками з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, після чого Рада ЄС поговорить із президентом України Володимиром Зеленським та обговорить з ним питання України.

"Україна непохитно докладає зусиль, щоб забезпечити реальний мирний процес. І ЄС залишатиметься таким же непохитним у своїй підтримці України. Наша мета залишається незмінною – припинити агресивну війну Росії та побудувати всеохопний, справедливий і тривалий мир в Україні, що ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права. Ми підсумуємо швидкозмінного дипломатичного контексту, відстежуватимемо підтримку ЄС та розглянемо шлях України до членства в ЄС", — йдеться у листі Антоніу Кошти до Ради Євросоюзу.

Рада Європейського Союзу складається з 27 національних міністрів певних галузей та одного відповідального за цю галузь єврокомісара, який не має права голосувати. Наприклад, якщо обговорюється сільськогосподарська політика, то на засіданні присутні 27 міністрів країн Європейського Союзу і єврокомісар, відповідальний за сільськогосподарську політику.

Очікується, що 15-17 червня президент України Зеленський відвідає саміт G7 у Канаді. А 24-25 червня президент України відвідає саміт НАТО у Гаазі.