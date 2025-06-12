Україна буде просувати запровадження санкцій проти РФ на саміті G7 — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він поїде на саміт G7 у Канаді. Під час саміту Зеленський планує просувати запровадження санкцій проти Росії через війну, яку РФ продовжує вести проти України.

Про це президент повідомив Суспільному під час пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом 12 червня.

За словами Зеленського, для України на саміті G7 будуть дві основні теми для обговорення з учасниками — санкційна політика та допомога Україні для оборони проти Росії.

"Ми дуже близько до важливих санкційних рішень. І тільки в діалозі ми можемо знайти розуміння всіх країн, від кого залежить впровадження сильного санкційного кроку щодо зупинки або зменшення можливості фінансування цієї війни Путіна", — сказав президент.

Також він повідомив, що під час саміту планується обговорити відновлення України.

"Коли ми говоримо відновлення, потрібно розуміти, що і під час війни люди повинні працювати, і відновлювались деякі речі, як логістичні, просто речі, щоб країна жила", — сказав Зеленський.

Він також повідомив, що підготовка до саміту НАТО у Гаазі готується, представники України проведуть під час нього декілька двосторонніх зустрічей.

Саміт G7 відбудеться з 15 по 17 червня у Канаді. На ньому будуть присутні представники G7 — США, Канада, Японія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, а також Європейський Союз та запрошені країни. Серед них — Україна.