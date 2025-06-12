Поліція: в авіакатастрофі в Індії вижила одна людина. Всі інші — загинули

У Ахмедабаді (Індія) 12 червня після злету розбився літак, який прямував до Лондона. На борту перебували 242 людини, та лише один чоловік зміг вижити.

Про це повідомив комісар поліції міста Ахмедабада Г.С. Малік інформагенції ANI.

У розмові з ANI правоохоронець сказав, що потерпілий "перебував у лікарні та проходить лікування". Це 39-річний Рамеш Вішвашкумар, який є громадянином Великої Британії.

Він поділився своїм посадковим талоном, на якому було зазначено його ім'я та номер місця — 11А, пише News18.

"Через тридцять секунд після зльоту пролунав гучний шум, а потім літак розбився. Все сталося так швидко", — розповів пасажир журналістам.

Що відомо про авіакатастрофу в Ахмедабаді

12 червня літак Boeing 787 вилетів з аеропорту Ахмедабада до Лондона. Проте, ненабравши висоту — розбився поблизу житлових приміщень медичного коледжу.

На борту перебували 242 людини. Це 169 громадян Індії, 53 громадяни Великої Британії, сім португальців та один канадієць. Серед загиблих — колишній двічі головний міністр індійського штату Гуджарат — Віджай Рупані. Згодом стало відомо, що одна людина вижила — Рамеш Вішвашкумар, який є громадянином Великої Британії

Щонайменше 50 студентів медичного коледжу Ахмадабада госпіталізовали після падіння пасажирського літака на студмістечко, двоє — у критичному стані, інформує ВВС.

За інформацією поліції, загалом через авіакатастрофу загинули щонайменше 290 людей.