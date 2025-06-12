Для протистояння російському ОПК: кластер Brave1 запустив нову ініціативу

Оборонний кластер Brave1 запустив нову ініціативу. Вона спрощує приєднання до його екосистеми для стабільних компаній і виробників озброєнь, які не потребують грантової підтримки. До програми вже доєдналось й перші охочі.

Про це повідомила пресслужба Brave1 у Facebook.

"Для протистояння військово-промисловому комплексу Росії нам потрібні об'єднані зусилля всього ринку — зокрема і сталих компаній та виробників із налагодженим R&D або виробництвом. Тому Brave1 Club консолідує лідерів ринку в єдину екосистему, щоб ефективніше координувати напрямок розвитку інновацій та створити можливості для технологічного прориву", – йдеться у повідомленні.

Можливості для резидентів Brave1 Club:

полігонні та бойові випробування зразків технологій;

зв'язок з бойовими підрозділами;

можливість виставляти товари на Brave1 Market

залучення інвестицій та підтримка створення спільних підприємств з іноземними виробниками;

закриті чати, події та нетворкінг з іншими учасниками екосистеми.

"По суті, Brave1 Club надає виробникам готових оборонних виробів доступ до повного спектра послуг кластера, за винятком грантів. Процедура максимально проста і не вимагає заповнення папірців – достатньо подати заявку на сайті Brave1", — роз'яснили там.

За даними кластера, серед понад 100 охочих приєднатися до Brave1 Club – виробник ударних дронів Perun, компанія "Вінницькі Бджоли", що виготовляє БПЛА-перехоплювачі та Skiftech — розробник лазерних тренажерів для бойової підготовки.

Що відомо про кластер Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

28 квітня 2025 року стало відомо, що в Україні запустили Brave1 Market — маркетплейс новітніх технологій для українських військових. Там підрозділи ЗСУ зможуть самостійно обирати техніку, якою хочуть воювати, а купуватимуть її за кошти військової частини. Наразі бійці зможуть купувати озброєння тільки за гроші, а далі зможуть розраховуватись, витрачаючи "є-бали".

За даними Мінцифри, станом на червень цього року кількість розробок, зареєстрованих на платформі становить понад 3,6 тисячі. Кількість кодифікованих за стандартами НАТО розробок, які підтримував Brave1, складає 300. Сума виданих грантів на оборонні інновації зросла до 50 мільйонів доларів. Крім того, за сприяння платформи залучено понад 65 мільйонів доларів в український оборонний сектор.