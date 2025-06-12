Найближчим часом очікуємо наступний етап обміну — Буданов

За останні кілька днів Україна та Росія обмінялися військовополоненими та тілами в межах домовленостей у Стамбулі 2 червня. Найближчим часом очікується наступний обмін.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

9 червня Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими, про який домовлялись у Стамбулі 2 червня. Тоді додому повернули військових до 25 років.

10 червня сторони провели перший етап обміну тяжкопораненими і тяжкохворими військовополоненими. Другий етап відбувся 12 червня. У всіх випадках не називають кількість повернутих з причин безпеки — її озвучать в кінці обміну.

Окрім того, 11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл полеглих українських військовослужбовців. Міноборони РФ повідомило, що Москва натомість отримала 27 тіл. Відомо, що під час переговорів у Стамбулі сторони домовились про репатріацію у форматі "6 000 на 6 000".

Що відомо про процес обміну військовополонених та репатріації тіл загиблих військових за домовленостями у Стамбулі

2 червня під час переговорів у Стамбулі представники України та Росії домовились про обмін у форматі 1000 на 1000. Додатково Україна та РФ домовились обміняти ще 200 на 200 військовополонених. Це був би другий раз, коли Україна та РФ проводили обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також сторони домовились про репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у нібито перенесенні обміну на невизначений термін. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повторили, що повідомлення представників РФ про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів не відповідають дійсності.

У Координаційному штабі у відповідь на заяви росіян повідомили, що команди з обох боків дійсно вели роботу у двох напрямках — репатріації тіл загиблих військовослужбовців та обміну полонених. Та домовленостей щодо точних дат обміну та підтвердження списків не було. Також українська та російська сторони не погодили дату репатріації загиблих військових.

У Міністерстві оборони України опублікували заяву із закликом до російської сторони "не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених та не забирати їхніх полонених в Росію".

8 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія досі не надала повні списки на обмін у форматі 1000 на 1000.

9 червня Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими, про який домовлялись у Стамбулі 2 червня. Тоді додому повернули військових до 25 років.