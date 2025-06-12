Україна і Німеччина мають план постачання ППО на три роки — Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував постачання нових систем ППО Iris-T від Німеччини і зазначив, що план постачання протиповітряної оборони розрахованиий на три роки.

Про це він сказав на спільній з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом прес-конференції.

"Ми вдячні за постачання систем ППО Iris-T. Ми розуміємо, що зараз плануються постачання. Я не буду вдаватися в деталі, але план на найближчі три роки. І це для нас дуже важлива допомога. Це не значить, що стільки років буде війна. Ми хочемо, щоб війна закінчилась, але все одно нашу землю, спокій наших людей треба захищати якісними системами ППО. Я вдячний, що в нас є розуміння реалізації цього проекту на найближчі три роки", — сказав Зеленський.

За його словами, цього року Німеччина надасть допомогу на 7 млрд євро.

"Сьогодні ми говорили про те, що ця допомога буде продовжуватись, і є деякі речі, на які ми дуже розраховуємо. Ми домовились про додаткові інвестиції у виробництво. Це на продовження нашої зустрічі з Фрідріхом (Мерцом, — ред). Що стосується інвестицій у виробництва, ми говоримо як про виробництво в Україні, так і виробництво і продаж на території Німеччини", — сказав президент.

Щодо інвестицій у виробництво, то, за словами Зеленського, йдеться про телекомунікаційні можливості — дрони, українські технології ракет тощо.

Своєю чергою Пісторіус зазначив, що Німеччина буде брати участь в фінансуванні далекобійної зброї.

"Вони мають виробляти в найближчому часі, мають бути вже вони в наявності. І ми мусимо надати для цього фінанси, для того, щоб українські збройні сили могли закупити матеріали і таким чином, власне, механізми виробництва були розвантажені. Після цього ми підписали певні домовленості, які це гарантуватимуть", — сказав він.

Міністр також зазначив, що розмір допомоги Німеччини може зрости до 9 млрд євро.

"З боку Німеччини, я хочу сказати, що ми увійшли в цей рік, ми планували 4 млрд євро допомоги Україні. Останніми місяцями ми підняли до 7 млрд цю допомогу. (Хочемо, — ред.) додати ще 1,9 млрд євро, це ще остаточно не вирішено. Однак частина з цього буде взято для фінансування проєкту далекобійної зброї. Отже, таким чином ми надамо 9 млрд євро на підтримку України", — сказав Пісторіус.