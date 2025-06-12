Історикиня Марсі Шор: Весь світ — у заручниках у Путіна

Переговори з очільником Росії Володимиром Путіним неможливі, має відбутися повний крах його режиму і подальше перезавантаження Росії.

Таку думку в інтерв’ю Суспільному висловила американська історикиня Марсі Шор.

"Зараз говорять про переговори – я не бачу жодних можливостей для переговорів із Путіним. У 1943 році з нацистами не можна було домовлятися – мовляв, давайте залишимо частину євреїв Європи під окупацією. Це було б неможливо й неприйнятно. Так само й зараз", – вважає вона.

За словами Марсі Шор, перезавантаження Росії потрібне, зокрема, і самим росіянам.

"Має відбутися повний крах цього режиму і перезавантаження Росії. Нам потрібне щось на кшталт 1945 року — "нульова година". Початок з чистого аркуша. І я вважаю, що це потрібно і самим росіянам. Путін спалить усе дотла – це і про ресурси його країни, це і про його людей – допоки його не зупинять. Ми маємо справу з моральним нігілізмом. І миру не буде — допоки цьому режиму не настане кінець", – наголосила вона.

Марсі Шор – дослідниця історії Східної Європи, професорка історії Єльського університету (США). На початку року стало відомо, що троє професорів Єлю – Марсі Шор, Тімоті Снайдер та Джейсон Стенлі – переїжджають до Канади.

Як розповіла Марсі Шор в інтерв’ю Суспільному, не в останню чергу це рішення пов’язане зі зміною влади у США. І професорка Шор, і її чоловік – історик Тімоті Снайдер – є послідовними критиками Дональда Трампа.

Про візити до України, переїзд до Канади та спостереження на тему пошуків миру для України — інтерв'ю з Марсі Шор читайте і дивіться на сайті Суспільного і на Youtube-каналі Суспільне Новини у проєкті “Ремовська Інтервʼю” у четвер, 12 червня.