Щонайменше 50 представників із країн США та Європейського Союзу (ЄС) залишили пленарне засідання Ташкентського міжнародного інвестиційного форуму (Узбекистан) після того, як до виступу приступив заступник голови уряду Росії Олександр Новак.

Про це повідомляє узбецька служба Радіо Свобода (Озодлік) з посиланням на джерела, зокрема неназваного європейського дипломата.

Форум відкрився 10 червня виступом президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва. За ним почалося пленарне засідання, яке мав модерувати кореспондент та головний редактор CNN Business Річард Квест. Утім, за словами джерел, журналіст, хоч і з’явився у залі, відмовився модерувати захід. Причиною, ймовірно, стала присутність представника російської влади.

Європейський дипломат назвав дії делегацій "політичним демаршем". За його словами, Новак відкрив свій виступ словами вітання від президента РФ Володимира Путіна. Це й спровокувало протест — залу покинули делегати з США, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви та інших країн. Загалом — не менш як 50 делегатів.

Відеозаписи відкриття форуму й пленарного засідання, на відміну від інших частин заходу, не оприлюднені на YouTube-каналі міністерства інвестицій, промисловості та торгівлі Узбекистану.

Торік пленарне засідання форуму також модерував Річард Квест. Тоді представники російської делегації участі у публічному виступі не брали.