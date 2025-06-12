Новий ударно-розвідувальний комплекс Bulava, який є аналогом російського дрона-камікадзе "Ланцет", уже працює безпосередньо на лінії фронту, вражаючи позиції росіян глибоко в тилу.

Про це у телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що комплекс створила компанія DeViro в межах оборонного кластера Brave1. За словами посадовця, система знищує цілі з високою точністю — навіть у глибокому тилу росіян та за найскладніших умов.

За ключовими характеристиками Bulava перевершує російський аналог. Зокрема, комплекс здатен точно вражати високопріоритетні цілі — такі, як засоби РЕБ, системи ППО, "Бук-М", "Тор", а також як стаціонарні, так і рухомі об’єкти.

Крім того, комплекс забезпечує відеопідтвердження уражених цілей у реальному часі і має ще низку унікальних характеристик, які не розголошують із міркувань безпеки.

Що відомо про кластер Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією.

28 квітня 2025 року стало відомо, що в Україні запустили Brave1 Market — маркетплейс новітніх технологій для українських військових. Там підрозділи ЗСУ зможуть самостійно обирати техніку, якою хочуть воювати, а купуватимуть її за кошти військової частини.

За даними Мінцифри, станом на червень цього року кількість розробок, зареєстрованих на платформі становить понад 3,6 тисячі. Кількість кодифікованих за стандартами НАТО розробок, які підтримував Brave1, складає 300.