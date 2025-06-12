Арсен "Даллас" Рябошапко – ветеран Збройних сил України, служив у 77-ї десантно-штурмовій аеромобільній бригаді. Наразі начальник тиру інституту ВМС. У 2024 році Арсен представляв Україну на міжнародних змаганнях "Ігри Нескорених", які проводять серед ветеранів та військовослужбовців.

Цивільна освіта Арсена — моряк-електромеханік. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке розпочалось в день його народження, він був офіцером торгового флоту й перебував біля берегів Канади. Після цього повернувся в Україну та став на захист країни. Арсен отримав поранення ніг у боях на Бахмутському напрямку і найбільше боявся ампутацій.

Про реабілітацію, навчання у Британії, повернення до війська після поранення, а також про участь у Іграх Нескорених — у проєкті "Nostos. Повернення героїв".

Проєкт "Nostos. Повернення героїв" від Суспільне Новини присвячений українським ветеранам за участі самих ветеранів та ветеранок, які потребують нашої підтримки і того, щоб ми могли стати опорою для них у ці сумбурні часи. Це 9 історій людей, які не завжди мають видимі фізичні рани, але точно ті, чий життєвий шлях і досвід — на абсолютно іншому рівні.

Проєкт створено за фінансової підтримки Євросоюзу. Його зміст є виключною відповідальністю Суспільного Мовлення і не обов’язково відображає позицію ЄС.