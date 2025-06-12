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Пережила полон РФ і долає депресію завдяки спорту | NOSTOS. ПОВЕРНЕННЯ ГЕРОЇВ
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Пережила полон РФ і долає депресію завдяки спорту | NOSTOS. ПОВЕРНЕННЯ ГЕРОЇВ

Суспільне
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Алла Сенченко була у війську із 2018 року. Згодом пішла у запас, але повернулася у ЗСУ у перший день повномасштабного вторгнення. У 2022-му під час оборони Лиману на Донеччині потрапила у полон, двох побратимів російські військові розстріляли у неї на очах.

У полоні Алла Сенченко була 8 місяців та 11 днів. Після повернення в Україну, фізичні навантаження були обов'язковою частиною реабілітації, щоб м’язи могли знову нормально функціонувати. Так військова долучилася до української команди Ігор нескорених та стала учасницею Invictus Games 2025 у канадському Ванкувері.

Зараз Алла здобуває фах психолога, шиє вбрання та продовжує займатися спортом, каже — це її реабілітація. А ще бореться з депресією. Про це, а також про бойовий досвід, найстрашніші хвилини у полоні та перші емоції після повернення додому — Алла розповіла у проєкті Nostos. Повернення героїв.

Проєкт "Nostos. Повернення героїв" від Суспільне Новини присвячений українським ветеранам за участі самих ветеранів та ветеранок, які потребують нашої підтримки і того, щоб ми могли стати опорою для них у ці сумбурні часи. Це 9 історій людей, які не завжди мають видимі фізичні рани, але точно ті, чий життєвий шлях і досвід — на абсолютно іншому рівні.

Проєкт створено за фінансової підтримки Євросоюзу. Його зміст є виключною відповідальністю Суспільного Мовлення і не обов’язково відображає позицію ЄС.

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