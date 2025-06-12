Зеленський про новий наступ росіян: "Не такі вже й успішні"

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи новий наступ армії РФ, заявив, що росіяни на полі бою "м’яко кажучи, не такі вже й успішні".

Про це глава держави заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Зеленський наголосив, що твердження про нібито перемогу Росії у війні проти України є "російським наративом".

"Путін відчуває, що його економіка зараз страждає, але він хоче виграти більше часу, перш ніж будуть запроваджені жорсткі санкції, бо він може протриматися деякий час", — заявив президент України.

Зеленський переконаний, що "чим більшою буде підтримка партнерів, тим менше українців загине".

"Люди — це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до нашого народу так, як росіяни".