Зеленський: Путін прикривається переговорами, щоб уникнути санкцій

Лідер Росії Володимир Путін використовує тему мирних переговорів як інструмент для уникнення більш жорсткого санкційного тиску проти РФ.

Про це в інтерв’ю німецькому виданню Bild заявив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що для росіян важливо показати американському президенту Дональду Трампу, що між Україною та Росією є "дипломатичний міст":

"Навіщо? Щоб проти Росії не було запроваджено санкції, поки тривають переговори. Бо Путін завжди може сказати: "Ми розмовляємо один з одним! Якщо будуть запроваджені санкції, то більше переговорів не буде"", — заявив Зеленський.

Президент України вважає, що США повинні запровадити санкції проти РФ, щоб Путін погодився на припинення війни. На думку Зеленського, американський лідер наразі бачить справжні наміри російської сторони:

"Президент Трамп бачить, що російська сторона не зовсім відкрита та чесна щодо війни. Я думаю, що Росія просто бреше Трампу".

Зеленський переконаний, що Путін "не витримує тривалої війни з партнерами та санкційного тиску", водночас він зазначає, що "повільне" запровадження санкцій зіграло на користь очільнику Кремля:

"Це дало Путіну шанс адаптуватися. Путін відчуває, що його економіка зараз страждає, але він хоче виграти більше часу, перш ніж будуть запроваджені жорсткі санкції, бо він може протриматися деякий час", — заявив Зеленський, додавши, що "жорсткі санкції проти РФ мають бути запроваджені вже зараз".

Зеленський переконаний: "чим більшою буде підтримка партнерів, тим менше українців загине".

"Люди — це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до нашого народу так, як росіяни".

Що відомо про санкції проти РФ, які можуть запровадити США

На початку квітня 2025 року 50 американських законодавців на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем представили двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії, якщо Кремль зірве мирні переговори щодо України.

Зокрема документ передбачає запровадження первинних і вторинних санкцій проти Росії. Зокрема йдеться 500% тарифи проти тих країн, які купують російські нафту та похідні продукти.

18 травня держсекретар Марко Рубіо заявив, що уряд США просив законодавців дати їм "трохи часу" і не запроваджувати нових санкцій проти РФ для досягнення прогресу в перемовинах між Кремлем і Києвом.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент, заявив що Вашингтон разом із Європою "без вагань" посилить санкції проти РФ, якщо очільник Кремля Володимир Путін не буде вести мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".

3 червня The Hill повідомила, що у Сенаті США представники обох партій готують новий масштабний двопартійний пакет санкцій проти Росії на тлі "приголомшливої" операції України "Павутина" та ескалації російських атак, але республіканці очікують на "зелене світло" від президента Дональда Трампа.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації за посередництва влади Туреччини провели другий раунд перемовин у Стамбулі, які тривали понад годину. За його підсумками очільник Міноборони та глава української делегації Рустем Умєров розповів, що сторони домовились про обміни полоненими, а також репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових. За його словами, деталі щодо цього повідомлять "незабаром".

Також російська сторона передала Україні так званий "меморандум", який зокрема містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Київ взяв тиждень на вивчення та аналіз документа. Після цього сторони "зможуть скоординувати" подальші кроки. Умєров додав, що запропонував російській делегації провести ще один раунд переговорів 20-30 червня.

Водночас за словами першого заступника міністра закордонних справ України та одного з членів української делегації Сергія Кислиці, росіяни відмовились від безумовного припинення вогню та зустрічі президента Володимира Зеленського з очільником Кремля Володимиром Путіним.