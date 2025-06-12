Військовослужбовці США, дислоковані в Лос-Анджелесі, мають дозвіл затримувати людей на протестах до прибуття правоохоронців.

Про це повідомив їхній командувач, пише Reuters.

Генерал-майор армії США Скотт Шерман повідомив журналістам, що 700 морпіхів і 4 000 військових Нацгвардії не мають права арештовувати, але можуть тимчасово затримувати.

"Вони не здійснюють арештів. Вони просто затримують до прибуття поліції", — сказав Шерман.

Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна зазначив, що просить військове керівництво роз’яснити ситуацію. Він додав, що станом на зараз не вважає, що військові мають повноваження на арешт чи затримання.

У середу Лос-Анджелес пережив шостий день протестів. Демонстрації охопили й інші великі міста США.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс і ще близько 30 мерів Каліфорнії заявили, що Білий дім перевищив повноваження та спровокував заворушення. Мер сусіднього міста Гантінгтон-Парк Артуро Флорес, колишній морський піхотинець, нагадав, що військові присягали американському народу, а не президенту.

Незважаючи на переважно мирний характер протестів у центрі міста, Басс оголосила комендантську годину на одну квадратну милю через випадки мародерства, вандалізму та графіті.

Загалом від п’ятниці поліція Лос-Анджелеса заарештувала понад 400 людей.

У вівторок ввечері демонстрації відбулися також у Нью-Йорку, Атланті та Чикаго. Активісти скандували антимігрантські гасла й вступали в сутички з поліцією.

На суботу заплановано понад 1800 антипрезидентських протестів по країні, які збігатимуться з парадом на честь 250-річчя армії США у Вашингтоні та днем народження Трампа.

Що відомо про міграційні протести у США

Перші протести почалися ввечері 6 червня у Лос-Анджелесі після того, як співробітники імміграційної та митної служб за тиждень перевірок у місті заарештували щонайменше 118 іноземців за ймовірні порушення імміграційного законодавства.

Міністерство внутрішньої безпеки заявило, що тоді на протестах було близько "1000 учасників заворушень". За інформацією відомства, демонстранти оточили будівлю федеральних правоохоронних органів та напали на співробітників ICE (Імміграційної та прикордонної служби США).

7 червня у Парамаунті (штат Каліфорнія) біля магазину Home Depot спалахнули нові зіткнення неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки. Полісмени застосували сльозогінний газ, світлошумові вибухівки та перцеві балончики, а протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби.

За інформацією АР, під час протесту заарештували профспілкового лідера. Його звинуватили у перешкоджанні роботі правоохоронним органам.

За даними перепису населення, у штаті Каліфорнія значна частина населення складається з латиноамериканців та людей іноземного походження.

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що задіє 2 тисячі службовців Нацгвардії у зв'язку зі сутичками, що сталися в Лос-Анджелесі під час протестів проти рейдів на нелегальних мігрантів. Вони мають "тимчасово захищати співробітників ICE та інших органів уряду США, які виконують федеральні завдання". Їх буде розгорнуто на 60 днів, а остаточне рішення залишається за міністром оборони США.