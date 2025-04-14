Уряд України запросив високопосадовців країн Європейського союзу відвідати Київ на знак демонстрації дипломатичної сили проти щорічного військового параду лідера Росії Володимира Путіна.

Про це перед засіданням Ради міністрів закордонних справ країн ЄС сказав очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.

"Міністр Сибіга за домовленістю зі мною та Каєю Каллас запрошує міністрів на зустріч у Львові 9 травня. Я подумав, що це чудова ідея — показати, що Європа є там, в Україні, а не стає на бік Путіна в Москві. Я також погоджуюся з Каєю Каллас, що присутність будь-якого представника країни-члена або країни-кандидата в Москві була б ганьбою для цієї країни", — сказав він.

Водночас голова дипломатії ЄС Кая Каллас зазначила, що закликала європейських лідерів якомога частіше відвідувати Україну.

"Що стосується візитів до Києва, то, звичайно, я закликала усі країни-члени, а також представників інституцій відвідати Київ і Україну якомога більше, щоб продемонструвати нашу солідарність і те, що ми з Україною. Тож, звичайно, ми завжди шукаємо можливості відвідати Україну і поїхати разом з напрацюваннями в Україну", — сказала вона.

За словами Каллас, ЄС не рекомендує країнам-кандидатам на членство в ЄС їхати в Росію на парад 9 травня.

"Ми дуже чітко заявили, що не хочемо, щоб будь-яка країна-кандидат брала участь у цих заходах 9 травня в Москві", — сказала голова дипломатії ЄС.

Раніше Politico повідомило, що Сибіга під час зустрічі в Люксембурзі 14 квітня передав запрошення своїм колегам з ЄС, закликавши їх "продемонструвати нашу єдність і рішучість перед обличчям найбільшої агресії в Європі з часів Другої світової війни".

Окремо, за словами Сибіги, президент Володимир Зеленський хотів би 9 травня прийняти лідерів "коаліції охочих", аби "визначити гарантії безпеки" для України після того, як буде узгоджено можливе припинення вогню з Росією.

Міністр він не уточнив, де саме відбудеться ця зустріч, але два європейські дипломати зазначили, що ведуться перемовини щодо можливого візиту в Україну на початку травня глав держав, у тому числі майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який на той момент вже може вступити на посаду.

За даними росЗМІ, лідер Росії уже запросив на парад до Москви лідерів Ізраїлю, Китаю, Бразилії, Словаччини та Сербії. Останніми роками жоден європейський лідер не відвідував Москву на День перемоги у Другій світовій війні. Він не запросив ні США, ні більшість країн-членів ЄС.

З 2023 року 9 травня в Україні відзначають День Європи. Відзначення Дня перемоги у Другій світовій війні, який є днем пам’яті, Україна закріпила 8 травня, як і в решті країн світу поза пострадянським простором.