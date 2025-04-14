Зеленський анонсував зустрічі щодо безпекового контингенту для України

Цього тижня заплановані зустрічі щодо безпекового контингенту за участі партнерів, який буде підтримувати мир після закінчення війни.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні я провів Ставку: ми продовжуємо розвиток нашої армії – формування корпусної системи. Були відповідні доповіді. Також готуємо з партнерами основу для безпекового контингенту – контингенту за участі партнерів, який буде підтримувати мир після цієї війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо цього – щодо контингенту", — сказав він.

За словами президента, на Ставці також спланували зовнішньополітичну роботу на найближчі тижні.

"Ми працюємо заради ППО для України, заради стійкості нашої держави та Сил оборони й заради того, щоб дипломатія нарешті почала давати плоди", — сказав Зеленський.

Що відомо про можливу відправку іноземних солдатів до України

16 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність розміщення британських військ в Україні для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди.

В уряді Швеції також не виключають можливість відправлення військових до України після завершення війни Росії проти України.

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі зарано говорити про відправлення європейських військових в Україну, оскільки триває активна фаза війни.

Польський прем'єр Дональд Туск казав, що Польща не розглядає відправку власних солдатів в Україну для місії військового контингенту.

Газета The Washington Post писала, що європейські держави, які підтримують ідею розміщення своїх військових в Україні для контролю за потенційним "припиненням вогню", обговорюють відправку 25-30 тисяч військовослужбовців.