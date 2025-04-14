Ексведучий NewsOne Назаров сплатив заставу — джерела

За даними джерел, ексведучий підсанкційних телеканалів "Наш" і "NewsOne" Макс Назаров, сплатив заставу, він не під вартою.

Про це джерела Суспільного повідомили у понеділок, 14 квітня.

Назарова підозрюють у поширенні російської пропаганди.

18 січня, СБУ повідомила про підозру ексведучому підсанкційних телеканалів "Наш" і "NewsOne" Максу Назарову за поширення російської пропаганди. Служба безпеки повідомила, що слідство зібрало переконливі докази та отримало висновки незалежних експертиз, що підтверджують антиукраїнську діяльність Назарова.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ Назаров створив власний канал на YouTube, де активно поширював кремлівські наративи. Для цього він запрошував у свої ефіри проросійських "політекспертів", значна частина яких наразі переховується в Росії. Під час трансляцій він та його гості виправдовували збройну російську агресію, а також воєнні злочини, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі України.

21 січня Соломʼянський районний суд Києва відправив під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень ексведучому підсанкційних телеканалів "Наш" і "NewsOne" Максу Назарову (справжнє імʼя Назар Діордіца) за поширення російської пропаганди.

19 березня Соломʼянський районний суд Києва продовжив тримання Назара Діордіци під вартою і зменшив йому заставу з 12 до 8,5 мільйонів гривень. Тримання під вартою продовжили в межах строку досудового розслідування — тільки на один місяць, до 18 квітня 2025 року.