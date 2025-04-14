В Україну прийшло потепління: якою буде погода 15 квітня

У вівторок, 15 квітня, в Україні буде переважно тепла, проте вітряна погода. Найтепліше буде у східних регіонах, а на заході — прохолодно.

Про це у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, температура повітря передбачається на рівні +14 — +20 градусів.

"Найтепліше у східних областях, а прохолодніше в західній частині та в районах, близьких до морів. Особливість завтрашнього дня — сильний вітер південного напрямку. Штормові пориви ймовірні на заході, півночі, в Криму та Приазов'ї. У більшості центральних та південних областей, в східній частині — вітер помірний", — йдеться у її дописі.

У Києві 15 квітня буде сухо та сонячно, вдень стовпчики термометрів сягатимуть +16 — +18 градусів.

Синоптикиня також зазначила, що за попереднім прогнозом, на Великдень в Україні погода має бути переважно сухою та сонячною.

"Із температурою повітря вночі +7 — +12 градусів, вдень +18 — +23 градуси. Лише в західних областях 20-го квітня ймовірні дощі, подекуди з грозами, та +16 — +21 градус", — додала Діденко.